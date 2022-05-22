رئيس الدولة يتلقى التعازي في فقيد الإمارات من عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، من المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة ومن المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، كما تلقى سموه اتصالين هاتفيين من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة.

كما هنأ عبدالحميد الدبيبة - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة لمواصلة مسيرتها التنموية الرائدة.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، كما توجه سموه بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار.

مواساة

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أمس، التعازي في وفاة فقيد الوطن من خليفة حفتر.

كما هنأ حفتر - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة الدولة.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا الشقيقة، معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات، كما توجه سموه بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة، متمنياً الخير والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

حضر اللقاءين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

اتصالان

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالين هاتفيين من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة، قدما خلالهما التعازي والمواساة إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما هنأ رئيس وزراء الهند وملك ليسوتو خلال اتصاليهما بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات، وعبرا عن تمنياتهما لسموه بقيادة الدولة نحو مزيد من التقدم والازدهار، مشيرين إلى تطلع بلديهما إلى ترسيخ العلاقات مع دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيس الوزراء الهندي وملك مملكة ليسوتو لمشاعرهما الطيبة تجاهه وتجاه دولة الإمارات وشعبها، وتمنى لبلديهما الصديقين دوام التقدم والرخاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز