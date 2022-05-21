رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيس وزراء الهند وملك ليسوتو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين من ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وليتسي الثالث، ملك مملكة ليسوتو الصديقة، قدَّما خلالهما التعازي والمواساة إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما هنأ رئيس وزراء الهند وملك ليسوتو، خلال اتصاليهما، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبَّرا عن تمنياتهما لسموه بقيادة الدولة نحو مزيد من التقدم والازدهار، مشيرين إلى تطلع بلديهما إلى ترسيخ العلاقات مع دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الهندي وملك مملكة ليسوتو، لمشاعرهما الطيبة تجاهه وتجاه دولة الإمارات وشعبها، وتمنى لبلديهما الصديقين دوام التقدم والرخاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز