حار ومغبر نهاراً ورطب ليلاً .. الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:47 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 12:07 الجزر الثاني عند 23:10.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الاول عند الساعة 08:20 الثاني عند الساعة 21:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 25 75 30

دبي 42 26 85 15

الشارقة 42 25 85 20

عجمان 39 29 85 25

أم القيوين 40 25 85 25

رأس الخيمة 42 25 75 20

الفجيرة 35 28 80 20

العين 44 26 55 15

ليوا 41 25 50 15

الرويس 36 29 55 20

السلع 43 30 40 10

دلما 34 27 70 35

طنب الكبرى 31 27 85 25

طنب الصغرى 31 27 85 25

أبو موسى 31 27 85 25

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