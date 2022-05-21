الدفاع المدني بدبي يشارك في فعاليات معرض (FIREX) للسلامة من الحرائق في بريطانيا

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شارك اللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والنقيب عيسى أحمد المطوع مدير إدارة الرقابة والتفتيش، في معرض (FIREX) ، أهم حدث للسلامة من الحرائق في أوروبا، والذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2020 في بريطانيا، حيث ينفرد الدفاع المدني بدبي انه المؤسسة الوحيدة من بين مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية المشاركة في فعاليات المعرض ، وذلك في إطار اكتساب وتبادل الخبرات التراكمية في مجالات الإطفاء والإنقاذ والسلامة الوقائية والحماية المدنية وبحث الحلول المستقبلية في مجالات العمل التخصصي واستعراض الإنجازات الابتكارية في مجال الآليات والمركبات التي عمل على تطويرها خلال السنوات الماضية، ودورها في تعزيز السمعة المؤسسية للدفاع المدني بدبي والأداء المهني المتطور في مكافحة حوادث الحريق المختلفة.

وأكد اللواء جمال بن عاضد المهيري أن المعرض يمثل منصة كبرى للمؤسسات والهيئات وأجهزة الإطفاء العالمية التي تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل قطاعات السلامة والحماية من الحرائق، كما يعد فرصة لتقديم أوراق العمل والبحوث العلمية الحديثة.

وأشار اللواء المهيري إلى أن معرض (FIREX) يهدف إلى طرح سلسلة التوريد الكاملة للسلامة من الحرائق واستكشاف المنتجات الحديثة والمبتكرة بطرق فريدة، وبحث سبل التعاون والتنسيق بين الموردين لتطوير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة الإنذار وإضاءة الطوارئ ومكافحة الحرائق.

ومن جانبه أشاد النقيب عيسى المطوع بالجهة المنظمة للمعرض ودورها في حشد مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والحماية، مؤكداً حرص الدفاع المدني بدبي على الإسهام في تطوير وتعزيز عمليات الإطفاء والإنقاذ على كافة المستويات مسخراً تجاربه وخبراته المهنية والعملية في المجالات التخصصية.

واشتملت المشاركة على جلسات حوارية على هامش فعاليات المعرض وزيارات ميدانية لأبرز منصات الدول والمؤسسات والهيئات والالتقاء بالخبراء المختصين، كما قدم النقيب عيسى المطوع محاضرة حول أهمية تطوير نظم الدفاع المدني وتعزيز الأنظمة الذكية والتكنولوجية ونجاح دبي في خفض الاصابات والوفيات جراء الحرائق بنسب قياسية عالميا، كما تم تكريم الدفاع المدني في دبي خلال المعرض.

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