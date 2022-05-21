شرطة دبي تستقبل الفوج الأول من بعثة العمرة 2022

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العقيد دكتور أحمد محمد عبد الله آل علي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في شرطة دبي، الفوج الأول من المعتمرين والفريق الإداري المرافق لعام 2022، بمطار دبي الدولي، بحضور النقيب بدر عباس البناء، الضابط المناوب بمبنى المطار رقم (1).

وأكد العقيد دكتور أحمد آل علي، أن شرطة دبي تحرص كل عام على إرسال موظفيها، رجالاً ونساء، إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة، سعياً لإسعاد الموظفين، ولتمكينهم من أداء شعيرة إسلامية يتطلع إليها كل مسلم.

وقال إنهم استقبلوا المعتمرين، والبالغ عددهم 50 من الرجال والنساء، وإن هذا الاستقبال يأتي تأكيداً على تعميق أواصر العلاقات، والحرص على المشاركة بين القيادة العامة لشرطة دبي وموظفيها، مشاعر الفرحة والابتهاج التي تختلج قلوب الفوج الأول من المعتمرين، وذلك بعد عودتهم سالمين غانمين فضلاً من الله ورضواناً، بأدائهم لشعيرةٍ كانت ترنو إليها أعينهم، وتطلع إليها أفئدتهم، وكتبها الله لهم، من خلال المبادرة المباركة التي تتبناها شرطة دبي سنوياً، بتمكينهم من أداء نسك العمرة.

وعبّر الموظفون المعتمرون عن عميق سعادتهم وشكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي، على إتاحة هذه الفرصة الغالية على قلوبهم لأداء مناسك العمرة، متمنين دوام الأمن والاستقرار في ربوع الإمارات.

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