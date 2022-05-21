«كهرباء دبي» تطلق نظام إدارة توزيع المياه الذكي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «نظام إدارة توزيع المياه الذكي»، لتعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات، واعتمادية إمدادات المياه، وترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد في شبكات المياه.

يعتمد «نظام إدارة توزيع المياه الذكي»، على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية، يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع، ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بعد للمياه (اسكادا)، ونظام إدارة هيدروليكي متطور، ما يحسّن دقة تحديد مواقع الأعطال وعزلها، علاوة على خفض النفقات.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مواصلة الهيئة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة، بالاعتماد على شبكتها الذكية المتقدمة، وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك وتعزيز صدارتها، بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم، وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

وأضاف معاليه أنه في إطار جهود الهيئة لخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، تعتمد الأنظمة الذكية والمترابطة لإدارة جميع مرافقها وخدماتها ورفع الكفاءة التشغيلية، كما انتهت الهيئة من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، لتمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي.

وقد حققت الهيئة إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه، لتعزيز كفاءتها واعتماديتها، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، والوفاء بحجم الطلب المتزايد، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

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