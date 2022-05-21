شرطة دبي تفرج كربة 17 نزيلاً في شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وبالتعاون مع فاعلي الخير والمؤسسات الخيرية، من فك كربة 17 نزيلاً سُجنوا في ديات شرعية، وقضايا فض منازعات تجارية، كما صرفت الإدارة العامة 35 تذكرة سفر لتمكين نزلاء من العودة لوطنهم، بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

وقال اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الإدارة العامة وبالتعاون مع فاعلي الخير، أنهت خلال شهر رمضان المبارك، ديون 17 نزيلاً، بقيمة إجمالية بلغت 953 ألفاً و965 درهماً، ليتمكنوا من العودة إلى أسرهم في الشهر الفضيل، ومشاركتهم فرحة الأيام المباركة.

وأضاف: «إلى جانب من أفرجوا عنهم بعد سداد ديونهم، وفر قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة، تذاكر لـ 35 نزيلاً، انتهت فترة محكوميتهم، وبحاجة للعودة إلى أوطانهم، بقيمة مالية بلغت 57 ألفاً و220 درهماً».

وأكد اللواء الشمالي أنهم في شرطة دبي حريصون على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، ومضاعفة الجهود لترسيخ قيم العطاء والإيثار، انطلاقاً من سعينا لمنح النزلاء فرصة أخرى، ليبدأوا حياة كريمة سوية، لافتاً إلى أن شهر رمضان هو شهر الرحمات والخيرات، ويسارع فيه فاعلو الخير لمنح تبرعاتهم سواء عبر الجهات الخيرية أو مباشرة للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

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