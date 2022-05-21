الأرصاد: هبوب رياح مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/ساعة تكون مثيرة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، وذلك من الساعة 13:00 وحتى الساعة 18:00 اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 04:28 و الجزر الأول عند الساعة 11:10 و الجزر الثاني عند الساعة 22:03.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 01:29 و الجزر الاول عند الساعة 20:21 و الجزر الثاني عند الساعة 08:20 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 70 20

دبي 41 27 75 20

الشارقة 42 27 70 15

عجمان 38 27 65 25

أم القيوين 38 25 60 25

رأس الخيمة 43 27 55 15

الفجيرة 38 29 60 15

العين 45 26 50 10

ليوا 43 26 55 10

الرويس 40 28 60 20

السلع 45 29 35 10

دلما 38 29 60 30

طنب الكبرى 31 27 85 50

طنب الصغرى 31 27 85 50

أبو موسى 31 27 85 50

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