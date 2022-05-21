مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال يُختتم اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يُختتم اليوم في أبوظبي مؤتمر النخبة الدولي السنوي الثامن لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، الذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، على مدى ثلاثة أيام في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي.

المؤتمر الذي بدأ أول من أمس تجري فعالياته بين المشاركة الحضورية والمشاركة عبر المنصات الرقمية، يجمع نخبة المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين للتطرق إلى أبرز المستجدات المهمة في الممارسات السريرية والتوجهات الطبية الشاملة فيما يخص علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتغذية والكبد عند الأطفال.

وإلى جانب توفير فرصة مميزة للمشاركين لتطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم الحالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، يشكل المؤتمر منصة للتواصل بين أفراد المجتمع الطبي المختص بأمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال وتسهيل وتحفيز التعاون والعمل الطبي المشترك.

وقال البروفيسور محمد مقدادي، رئيس المؤتمر، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وأستاذ الطب في جامعة خليفة في أبوظبي: «تنتشر اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال على نطاق واسع. ويعد التعرف على هذه الحالات وتحديدها وتشخيصها وإدارتها من التحديات الصعبة وبخاصة في ضوء صعوبة التعبير بدقة عن الأعراض عند الأطفال في كثير من الأحيان. ونفتخر باستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر، حيث يهدف برنامج الحدث المصمم من قبل لجنة علمية مختصة إلى تسهيل وتحفيز الحوار الهادف، وتبادل أفضل الممارسات والخطط والتطلعات المستقبلية للمجتمع الدولي لأمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال».

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