الحاكم العام لأستراليا: محمد بن زايد سيعزز ريادة الإمارات التكنولوجية عالمياً

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيعزز من ريادة دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا في المنطقة وعلى الصعيد العالمي من خلال الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى اعتماد مجموعة متكاملة من التقنيات المختلفة إضافة إلى بناء مستقبل مستدام وطويل الأجل للإمارات لا يعتمد على الوقود الأحفوري.

وأضاف على هامش زيارته للدولة لتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة وتقديم التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«رحمه الله».. إن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستستمر وتتواصل.. لافتاً إلى أنه يتفق مع سموه في مواقف متعددة.. مؤكداً أن المعاهدة الإبراهيمية برهنت على حكمة وذكاء سموه وعلى كيف ستغير دولة الإمارات العالم.

رؤية

ووصف الحاكم العام لاستراليا الشيخ خليفة «رحمه الله» بأنه رجل امتلك رؤية عظيمة واتضح ذلك من خلال المنهجية التي قاد بها تطور دولة الإمارات خلال فترة توليه قيادتها.

وأوضح أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وضع حجر الأساس لدولة الإمارات وسار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على دربه، وعزز انفتاح الإمارات على العالم، ومنحها مكانة دولية.

وقال هيرلي إن البلدين الصديقين يمكن أن يتعاونان في التقنيات المتقدمة لا سيما تكنولوجيا الفضاء ومصادر الطاقة المتجددة.. لافتاً إلى أن تطوير مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة هو مجال واعد للتعاون بين الدولتين وسيتم افتتاح مثل هذه المشاريع في أستراليا في إطار شراكة بين الشركات من كلا البلدين.

وقد أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة ترايب إنفراستراكتشر، وهي شركة استشارية وتطويرية للبنية التحتية، عن مشروع مشترك لتطوير مشاريع الطاقة من النفايات في جميع أنحاء أستراليا، فضلاً عن دعمها تسليم وإدارة هذه المشاريع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز