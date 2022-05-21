مستشفى فقيه الجامعي يعزز تجربة المرضى الرقمية بالشراكة مع «أوكادوك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مستشفى فقيه الجامعي في الإمارات، عن بدء تشغيل الحل الرقمي الجديد «أوكادوك» (Okadoc) لتحويل تجارب المرضى إلى المنصات الرقمية، وتتيح هذه المنصة تجربة شاملة للمرضى من حجز المواعيد فوراً في غضون 30 ثانية أو أقل، والاختيار من 18 تخصصاً طبياً و40 طبيباً، إلى الحجز لتلقي لقاحات كورونا ومواعيد الرعاية الصحية المقدمة عن بُعد، مما يضمن إتاحة أفضل وأسهل طريقة لزيارة الطبيب.

وتمتلك مجموعة فقيه للرعاية الصحية 15 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وقد افتتحت مستشفى فقيه الجامعي ليكون مركزها الطبي والأكاديمي في واحة دبي للسيليكون. ويواصل المستشفى ترسيخ مكانته في مجال الرعاية الصحية، ويدمج بين الرعاية والتكنولوجيا لتوفير تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمريض. ومن شأن المنصة الجديدة التي تركز في المقام الأول على مصلحة المرضى وتلبية تطلعاتهم، أن توفر الكثير من الوقت في عالمنا السريع والمزدحم.

مكانة رائدة

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في الإمارات، ونائب رئيس المجموعة وقسم النمو: «عزز مستشفى فقيه الجامعي مكانته كمستشفى رائد يعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي، ونحن نواصل الاعتماد على أحدث التقنيات لتحقيق نتائج أفضل لمرضانا». بدوره، قال فضيل بن تركية، الرئيس التنفيذي ومؤسس أوكادوك «Okadoc»: «يلتزم مستشفى فقيه بدعم الابتكار وتبني التكنولوجيا الذكية لتقديم أفضل تجربة رعاية صحية ممكنة لمرضاه. ومن شأن منصتنا الشاملة المخصصة لتجربة المرضى أن تساعد مؤسسات الرعاية الصحية على تبني توجهات التحول الرقمي من أجل تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى وتحسين النتائج. ونفخر بشراكتنا مع مستشفى فقيه الجامعي لدعمه في تحقيق رسالته».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز