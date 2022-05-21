شرطة دبي تكرّم المستشفيات والفنادق المتعاونة خلال«كورونا»

المصدر: دبي - البيان

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بناء على تكليف من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، حفل تكريم المستشفيات والفنادق المتعاونة مع القيادة العامة لشرطة دبي خلال جائحة كورونا (كوفيد 19)، بحضور اللواء الدكتور طبيب مستشار علي سنكل، والعقيد طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، وعدد من موظفي شرطة دبي والمستشفيات والفنادق.

وسلم اللواء رفيع ممثلي 15 مستشفى و6 فنادق، دروع التكريم وميداليات السعادة الوظيفية في الحفل الذي أقيم بنادي ضباط شرطة دبي.

وألقى اللواء رفيع خلال فعاليات الحفل، كلمة نقل خلالها إلى ممثلي المستشفيات والفنادق، شكر وتقدير معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام شرطة دبي، على جهودهم العالية وتفانيهم في العمل خلال التعامل مع جائحة كورونا، والعمل مع شرطة دبي بروح الفريق المتجانس للوصول إلى الأداء الأفضل لتعزيز الصحة والسلامة العامة.

جاهزية

وقال اللواء رفيع: «كان انتشار فيروس كورونا بمثابة لحظة كاشفة عن درجة استعداد وجاهزية دول العالم للتصدي للتحديات غير التقليدية، وعانت بعض دول العالم، ليس فقط النامية والفقيرة، بل أيضاً الغنية والمتقدمة، في إدارة هذه الأزمة الصحية الخطيرة بصورة سليمة، وسَجلت عدداً كبيراً من حالات الإصابة والوفيات».

وأضاف: «لقد استطاعت دولة الإمارات تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات في التعامل مع الجائحة وتمكنت من تحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، وقدمت بمشاركة المستشفيات والفنادق والشركاء نموذجاً عالمياً في التعامل باحترافية مع انتشار الوباء، وتعزيز مستويات الصحة والسلامة من خلال كفاءة الحجر الصحي، وكفاءة الإدارة الحكومية».

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