بلدية عجمان تفعّل الرموز غير القابلة للاستبدال في زراعة الغاف

المصدر: عجمان- البيان

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وقّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مذكرة تفاهم مع تحالف (فيصل فايننشال تكنولوجيز) ومستدام للاستشارات الإدارية لتفعيل استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، في مجال زراعة أشجار الغاف.

وتنص المذكرة على تفعيل الرموز غير القابلة للاستبدال في مجال زراعة أشجار الغاف، لتلتزم إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة باستلام أشجار الغاف التي تقابل كل عملية بيع للرموز لزراعتها في الإمارة والاعتناء بها، مؤكدة على تقديرها وحفظها لأسماء مالكي الرموز واعتبارهم شريكاً مجتمعياً للمحافظة على البيئة وحماية ثرواتها والعمل المشترك لزيادة الرقعة الخضراء.

كما وتشمل المذكرة على إعطاء الدائرة رموز NFT لمجموعة من الاستشاريين والمقاولين الذين تتوفر بهم مجموعة من المواصفات المثالية المحددة بما يضمن تمتعهم بامتيازات متعددة ومن ضمنها تمرير المعاملات بدون تدقيق وفق ضوابط رقابية معينة، كما وتمنح الرموز للمباني المتميزة وكذلك الحاصلة على شهادة المباني الخضراء من جهات معتمدة.

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