محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء ألبانيا وسريلانكا

المصدر: وام

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تلقَّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالين هاتفيين من إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة، ورانيل ويكريميسينغه، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة، اللذين قدَّما لسموه خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما هنأ رئيسا وزراء ألبانيا وسريلانكا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبَّرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين بلديهما ودولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمشاعرهما الطيبة تجاهه وتجاه دولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الأليم، متمنياً لهما موفور الصحة والعافية، ولبلديهما وشعبيهما الصديقين دوام الاستقرار والنماء.

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