محمد بن راشد: نرى في محمد بن زايد روح زايد

المصدر: دبي - البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كلمة بالفيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»، أكد فيها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، مشدداً سموه على أن هذا النهج يذكرنا بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أننا نرى في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد روح المغفور له الشيخ زايد.

ودعا سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى السير إلى الأمام نحو المستقبل المشرق، مؤكداً سموه أن جميع شعب الإمارات يقف معه.

وقال سموه: «أخي وصديقي محمد بن زايد تكلّم عن الماضي وصعوباته، وتكلم عن الحاضر وتحدياته وتكلّم عن المستقبل المشرق، كان يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية».

وأضاف سموه: «وهذا ما يذكّرنا بالشيخ زايد، طيب الله ثراه، وكنا نرى فيه روح زايد، فهنيئاً لكم».

وختم سموه ومضاته بالقول: «يا محمد، سر إلى الأمام، إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معك».

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