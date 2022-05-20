الجواز الإماراتي في القمة ويواصل حصاد نقاط التأشيرات الحرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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واصل، اليوم، جواز السفر الإماراتي حصاده من نقاط التأشيرة الحرة ليصل إلى النقطة 169، ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، ويتصدر القائمة منفرداً برصيد 115 تأشيرة حرة و54 تأشيرة يمكن لحاملي الجواز الإماراتي الحصول عليها إلكترونياً أو لدى الوصول، ليتبقى أمامه 29 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة، وذلك وفقاً لآخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وجاء في المركز الثاني عالمياً ضمن قائمة أقوى جوازات السفر 10 دول هي: ألمانيا والسويد وفنلندا ولكسمبورغ وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكوريا الجنوبية، حيث تسمح جوازات سفرها دخول 166 دولة بدون تأشيرة مسبقة، بينما احتل المركز الثالث في مؤشر «باسبورت إندكس» جوازات سفر كل من: الدنمارك وبلجيكا والبرتغال وسويسرا وبولندا وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية حيث تسمح بدخول 165 دولة بدون تأشيرة.

وبحسب المؤشر العالمي، تحتل المركز الرابع حالياً بدخول 164 دولة بدون تأشيرة جوازات سفر النرويج ومالطا واليابان وجمهورية التشيك واليونان والمجر والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، بينما احتلت المركز الخامس جوازات سفر كل من سنغافورة وليتوانيا وكندا بدخول 163 دولة بدون تأشيرة.

يشار إلى أنه خلال انتشار جائحة كوفيد حتى مطلع عام 2020 احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس»، وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018، وكان يتيح لحامله آنذاك دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

وبحسب مؤشر باسبورت، وصلت درجة الانفتاح العالمي إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة مع استمرار إعادة فتح الحدود.

وأشار إلى أن الانفتاح العالمي WOS كان يتزايد بمعدل ثابت قدره 4٪ سنوياً قبل جائحة كوفيد ـ 19 وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 21.360 نقطة، وهذا يعني أن أكثر من نصف العالم يتقاسم حدوداً مفتوحة، وعند انتشار الجائحة على المستوى العالمي انخفض هذا الرقم بنسبة 65٪ إلى أدنى درجة على الإطلاق بلغت 12.994 نقطة بحلول مايو 2020، وهو الوقت الذي كان فيه العالم مغلقًا كما كان في أي وقت مضى.

ولفت التقرير إلى أن نتيجة الانفتاح العالمي تتألق اليوم في الوقت الفعلي عند 20.334 نقطة، وهو اكتشاف مثير يشير إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى للتو، وأن زخماً جديداً للتنقل العالمي يجري على قدم وساق.

وأوضح التقرير أن هناك أقل من 10٪ من الدول لديها حالياً حظر سفر كوفيد ـ 19، في حين أن ما يقرب من 12٪ من البلدان بما في ذلك لاوس والفلبين وإندونيسيا لديها قيود سفر أساسية - مثل تعليق التأشيرة عند الوصول وخدمات التأشيرة الإلكترونية، وبدلاً من ذلك فقط السماح بالتأشيرات بإذن خطي.

فيما رفعت معظم دول الاتحاد الأوروبي بالفعل قواعد دخول كوفيد ـ 19 الخاصة بها للمسافرين، وخفف البعض الآخر قيودهم الحالية، بإجمالي 15 دولة بما في ذلك بلغاريا والتشيك والدنمارك واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا، وليتوانيا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا، تسمح جميعها حاليًا بالدخول بدون قيود لجميع المسافرين.

وفي الوقت نفسه، تظهر أحدث البيانات التي قدمتها منظمة السياحة العالمية (UNWTO) أن عدد الوافدين الدوليين في يناير 2022 زاد بنسبة 130٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعني أنه خلال الشهر الأول فقط من عام 2022، سجل السوق العالمي 18 مليون زائر إضافي.

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