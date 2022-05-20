أبوظبي للصحة العامة يطبق إجراءات وقائية مشددة بشأن فيروس "جدري القردة"

المصدر: وام

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أكد مركز أبوظبي للصحة العامة على التنسيق المستمر مع الجهات الصحية بالدولة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة فيما يتعلق بالأمراض المعدية للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع .

وفي هذا الصدد أصدرت دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة تعميما لجميع المنشآت الصحية بضرورة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "جدري القردة" حسب النظام المتبع وأخذ الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة لاكتشاف الحالات.

يذكر أن فيروس "جدري القردة" هو مرض حيواني المنشأ ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان ويسببه فيروس ينتمي إلى فصيلة فيروسات الجدري حيث يظهر المرض بشكل إصابات متفرقة في الغابات الماطرة وسط وغرب أفريقيا، واكتشفت أول إصابة بشرية في أفريقيا عام 1970.

وينتقل الفيروس عند المخالطة المباشرة لسوائل الحيوانات أو دمائها، كما يعتبر الانتقال من إنسان إلى آخر محدوداً، وقد يصاب الإنسان بالعدوى عند مخالطة الجزيئات التنفسية التي تستدعي فترات طويلة من التواصل المباشر مع المصاب .. بالإضافة إلى أنه يمكن أن ينتقل عند ملامسة أسطح ملوثة بسوائل المريض.

يبدأ المرض بظهور أعراض عامة كالحمى، وآلام العضلات، والصداع وانتفاخ في الغدد اللمفاوية، ومن ثم ظهور الطفح الجلدي الذي يبدأ في الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى، وتتراوح فترة حضانة المرض بين 6 أيام و16 يوماً، وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين 14 و21 يوماً.

يشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج خاص لمكافحة جدري القردة، وبالنظر إلى طريقة انتقاله وتوطنه في أماكن محددة في قارة أفريقيا فإن انتقاله بين الأفراد يعتبر محدودا وفي نطاق التواصل المباشر مع المريض أو السوائل الملوثة.

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