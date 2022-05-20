«صحة أبوظبي» توجّه بالتقصي عن مرض جدري القردة

المصدر: البيان

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وجَّهت دائرة الصحة في أبوظبي بالتقصي عن مرض جدري القردة.

ونبَّهت الدائرة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، على كل المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، بضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكَّدة عبر نظام التبليغ الإلكتروني الخاص بالأمراض السارية.

وأوضحت أن التوجيه جاء استناداً إلى متابعة مركز أبوظبي للصحة العامة للوضع العالمي، وفي إطار الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها، لحماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.

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