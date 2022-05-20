موانئ دبي العالمية تعزز استراتيجية الاستدامة بمشاريع المياه النظيفة

المصدر: دبي- وام

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جدّدت موانئ دبي العالمية، المزود الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة الذكية على مستوى العالم، أمس، التزامها بحماية وتعزيز صحة المحيطات، من خلال تركيزها على أهمية الوصول إلى المياه النظيفة، وتحقيق شروط الصحة العامة، وحماية التنوع البيولوجي البحري، ويأتي هذا الالتزام الجديد، ليشكّل أحد المجالات الثلاثة الجوهرية، التي توليها الشركة أهمية كبرى، في إطار استراتيجيتها للاستدامة «عالمنا مستقبلنا».

وتسهم استراتيجية الاستدامة، في توجيه جميع العمليات التجارية العالمية لـمجموعة موانئ دبي العالمية، منذ إطلاقها في 2015، بحيث تساعد مجالات التركيز الثلاثة التي تتضمنها، حول المرأة والتعليم، وآخرها المياه النظيفة، كمجال جديد يضاف إلى أولويات الاستدامة لديها، في حث الجميع على العمل بمسؤولية، وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل، لضمان تحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئات التي توجد فيها الشركة. وبلغ استثمار «دي بي وورلد» في المشاريع المجتمعية لعام 2021، ما قيمته 13.2 مليون دولار.

ويجمع مجال المياه الجديد، الذي توليه موانئ دبي العالمية أهمية بالغة، بين جميع جهود استدامة المحيطات الحالية، مع الالتزام بدعم الوصول العادل إلى المياه النظيفة، وتحقيق شروط الصحة العامة، ويضمن أيضاً الحفاظ على جميع البيئات المائية، حيث تنشط فيها عمليات الشركة، لتكون أكثر استدامةً ومرونةً، وخاليةً من التلوث. وتشمل أنشطة المياه عمليات تنظيف المناطق الساحلية، وتقديم التدريب والتعليم التوعوي لأطفال المدارس، وتوفير المستلزمات الصحية للمناطق التي تعاني من فيروس «كورونا»، وكذلك زراعة غابات المنغروف لاستعادة التنوع البيولوجي.

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