«أبطال رمضان 3» 110944 مستفيداً حول الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن الدورة الثالثة من حملة «أبطال رمضان»، التي أطلقتها بحلول شهر رمضان المبارك ضمن مبادراتها المجتمعية بالتعاون مع «طلبات» و«الهلال الأحمر الإماراتي» و«بنك الطعام الإماراتي»، قد نجحت في استقطاب 110944 مساهمة من أصحاب الأيادي البيضاء خلال الشهر الكريم.

وفي إطار حملة «أبطال رمضان» أُتيح المجال أمام مختلف فئات المجتمع في الدولة للمساهمة في شراء وجبات طعام وطرود مواد غذائية وتموينية عن طريق تطبيق «طلبات»، ليتم إيصالها بالتنسيق مع شركاء الحملة، إلى أماكن سكن المستفيدين في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل آمن وسريع. وقد نجحت في إيصال وجبات إفطار وطرود المير الرمضاني إلى 110944 مستفيداً حول الإمارات.

قيم نبيلة

وتعليقاً على نتائج الحملة، قالت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»: «إننا سعداء بما حققته مبادرتنا الإنسانية في نسختها الثالثة هذا العام، في تأكيد جديد على القيم النبيلة من التضامن والتراحم والكرم، التي يتميز بها مجتمع الإمارات بمواطنيه والمقيمين على أرضه. ونتوجه بعميق الشكر لكل من أسهم في إدخال الفرح إلى بيوت الآلاف من الأسر المتعففة في أنحاء الدولة».

شركاء

وأضافت السويدي: «كل الشكر والتقدير أيضاً لشركائنا في طلبات والهلال الأحمر الإماراتي وبنك الطعام الإماراتي الذين واصلوا دعمنا للعام الثالث على التوالي من أجل تنفيذ هذه الحملة الإنسانية وتحقيق أهدافها، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا نحو ترسيخ ثقافة العطاء في مجتمعنا».

وجاءت حملة «أبطال رمضان» ضمن مبادرات «دبي للثقافة» المجتمعية الإنسانية الهادفة إلى تعزيز روح الخير ونشر قيم العطاء بين أفراد المجتمع. كما هدفت الهيئة من خلالها إلى دعم أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالإسهام في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم حملة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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