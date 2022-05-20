محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي غانا والجابون

المصدر: ​وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين من نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، وعلي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الجابون، قدَّما خلال الاتصالين تعازيهما في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعبَّر رئيسا غانا والجابون عن خالص تعازيهما ومواساتهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منوهين بدور الفقيد الانساني على مستوى العالم.

من جانب آخر، هنَّأ الرئيسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبَّرا عن تمنياتهما لسموه بالتوفيق في قيادة الدولة إلى المزيد من التقدم والازدهار، متطلعين إلى تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة بين بلديهما والإمارات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نانا أكوفو أدو، وعلي بونغو أونديمبا، على مشاعرهما الصادقة تجاهه وتجاه الإمارات وشعبها في هذا المصاب الأليم، متمنياً لهما موفور الصحة والعافية ولبلديهما وشعبيهما الصديقين دوام الاستقرار والنماء.

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