الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام القادمة على النحو التالي:

الأحد

الطقس: مغبر نهاراً على بعض المناطق خاصة على الشمالية والشرقية يصبح صحواً بوجه عام – تميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة ومحملة بالغبار نهاراً خاصة شرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الساحلية - صحو بوجه عام – ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظ على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية مع أحتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية .

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصةً غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً خاصة على بعض المناطق الشمالية مع أحتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.

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