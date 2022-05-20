الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام القادمة على النحو التالي:
الأحد
الطقس: مغبر نهاراً على بعض المناطق خاصة على الشمالية والشرقية يصبح صحواً بوجه عام – تميل درجات الحرارة للارتفاع.
الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة ومحملة بالغبار نهاراً خاصة شرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.
الاثنين
الطقس: رطب صباحاً على المناطق الساحلية - صحو بوجه عام – ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظ على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية مع أحتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية .
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصةً غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب صباحاً خاصة على بعض المناطق الشمالية مع أحتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.