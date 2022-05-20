1528 مستحضراً بيطرياً مرخصاً في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الدولة، حيث ضمت القائمة المحدثة 1528 منتجاً، والمسجلة على البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً استكمالاً لدورها في ضمان التطبيق السليم للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية والذي ينظم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرائق وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في عملية التداول.

مرجع دقيق

وأوضحت الوزارة أنها حرصت من خلال البوابة الإلكترونية الرقمية على إبراز جميع التفاصيل المتعلقة بكميات المستحضرات البيطرية وتاريخ انتهائها ومدة استخدامها وأنواع الحيوانات المستفيدة من المستحضر والشركات الموزعة لها، إضافة إلى شكل العبوة وحجمها وطريقة تخزينها، مشيرة إلى أنه من أحد أهداف البوابة الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة توفير مرجع دقيق لطرق تداول المستحضرات البيطرية بشكل صحي وآمن.

وذكرت الوزارة أن البوابة الجديدة تهدف إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة، بالإضافة إلى خفض أخطار انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء.

حزمة متكاملة

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على تفاصيل المستحضرات عبر البوابة الإلكترونية أو ضمن التطبيق الذكي للوزارة وعلى الموقع الخارجي للوزارة والتي تشمل حزمة متكاملة من المعلومات عن المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة بما يمكنهم من الإدارة المثلى لمشاريع الإنتاج الحيواني ورفع إسهامهم في الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني في الدولة، ويمتاز التطبيق ببساطة تصميمه ما يسهل وصول المتعامل للخدمات بشكل سريع، ويوفر قنوات مختلفة لتقديم أي اقتراحات على البوابة.

تحديث دوري

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن البوابة الرقمية تعد الأولى إقليمياً وعالمياً في توفير قائمة شاملة بالمستحضرات البيطرية المسجلة، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري مع توفير البيانات كافة المتعلقة بالمستحضر البيطري والنشرات الداخلية له، مؤكدة أن تنمية الثروة الحيوانية تمثل إحدى أولويات الوزارة ضمن توجهها الاستراتيجي لتعزيز الأمن والغذائي.

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