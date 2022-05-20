نجاح جراحة معقدة في الدماغ بتقنية فريدة أثناء يقظة المريض

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر مستشفيات الدولة، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» و«مايو كلينك»، عن نجاح أول عملية «حج القحف» وهي عملية جراحية، يتم فيها إزالة جزء من الجمجمة مؤقتاً للوصول إلى المخ، وذلك أثناء يقظة المريض وباستخدام تقنية فريدة من نوعها لمراقبة الأعصاب ورسم خرائط الدماغ، للحفاظ على وظائف المريض العصبية.

وتم تشخيص المريض أولياً بمرض الصرع، ولكن مع مرور الوقت، تدهورت حالته فلم يعد يستجيب للعلاج الطبي، ثم عرض عليه رأي طبي ثان من قبل فريق أطباء مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بإجراء اختبارات شاملة، بما في ذلك الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، ليتم اكتشاف ورم في المخ، والذي كان السبب في ظهور النوبات وتزايد حدتها.

آلية

وحول الإجراء المعقد في الدماغ، قال الدكتور وسيم عزيز، استشاري جراحة الأعصاب في مدينة شخبوط الطبية، الذي أشرف على العملية الجراحية: من خلال إجراء الفحوصات في الوقت المناسب، تمكنا من التوصل إلى المشكلة، فقد اكتشفنا ورماً في منطقة حرجة من الدماغ في القشرة الحركية، التي تتحكم في الحركة الجسدية لنصف الجسد في الجهة المقابلة، ما يعني أنه كان علينا إجراء الجراحة أثناء يقظة المريض لمراقبة وظائفه العصبية خلال العملية.

ومن جهته، قال الدكتور ماجد رأفت، استشاري التخدير: يلعب التخدير دوراً رئيسياً في الحالات المعقدة مثل هذه الحالة، حيث الأولوية هي إبقاء المريض يقظاً لكن دون ألم، وذلك للرد على الأسئلة والتحرك أثناء الإجراء، وللتأكد من أن عملية الاستئصال آمنة.

وبقي المريض تحت الإشراف الطبي لمدة أسبوع بعد العملية، التي استغرقت نحو 4 ساعات، وبعد التقييم الذي تلا العملية الجراحية، أعلن الأطباء في المستشفى عدم حاجة المريض لعلاج كيميائي، وإنما متابعة طبية اعتيادية كل 6 أشهر.

وحول تجربة العملية، قال المريض: لم أكن أعتقد أن بقائي مستيقظاً أثناء جراحة الدماغ سيكون أمراً ممكناً، لكنني بحمد الله تعالى، وبفضل الأطباء المتمرسين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت على العلاج المناسب الذي سيسمح لي بالعودة إلى حياتي الطبيعية.

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