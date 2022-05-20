رفع الطاقة الاستيعابية لطوارئ مستشفى الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن رفعها الطاقة الاستيعابية في قسم الحوادث والطوارئ التابع لمستشفى الفجيرة، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها التطويرية، التي تستهدف مختلف المنشآت الصحية، ولتمكينها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمراجعين في المناطق المختلفة.

ونفذت المؤسسة مشروع رفع الطاقة الاستيعابية وفق جدول زمني محدد، وحسب المعايير العالمية المعتمدة، وبما يرتقي بالقطاع الطبي وبنوعية الخدمات المقدمة، حيث استقبل قسم الطوارئ والحوادث بعد الانتهاء من توسعته في أبريل 2021 أكثر من 22 ألف مراجع. وأكد أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن مشروع تطوير قسم الحوادث والطوارئ اعتمد على توسعة القسم ورفع طاقته التشغيلية لاستيعاب عدد أكبر من المرضى وتقليل فترات الانتظار وقت الذروة، وتقديم الرعاية الصحية بما يليق بمكانة وطموحات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويحقق أهدافها الساعية إلى توفير أعلى معايير الجودة لجميع أفراد المجتمع، وضمان تميزها، وكفاءتها وجاهزيتها.

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