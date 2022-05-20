اتفاقية لتوظيف وتدريب خريجات «فاطمة للعلوم الصحية» في مستشفى ريم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية تعاون مع مستشفى ريم أبوظبي، يتم بموجبها توظيف خريجات الكلية في تخصصاتهم الطبية والصحية المتنوعة، وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في مستشفى ريم أبوظبي، إضافة إلى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية في المستشفى.

وقّع الاتفاقية الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والمهندس زيد السكسك رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم أبوظبي، بحضور نخبة من المسؤولين، حيث أوضح الدكتور أحمد عبد المنان العور، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» لصناعة الكفاءات الوطنية الماهرة في كافة التخصصات الصحية والطبية، بما يسهم في توطين القطاع الصحي بالدولة، لافتاً إلى أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص الرعاية العلمية والعملية لطالبات الكلية، حيث تمنح مستشفى ريم أبوظبي، فرصاً متنوعة لرعاية المشروعات العلمية لطالبات كلية فاطمة، والبحوث والبرامج والأنشطة التي ترتقي بقدرات الطالبات، وفق أرقى المعايير العالمية.

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