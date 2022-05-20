«الاتحاد للقطارات» توقع 3 مذكرات تفاهم مع شركات أوروبية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة الاتحاد للقطارات ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية «رينفي» وشركتي «هاي سبيد وان» و«جي بي رايل فاريت» البريطانيتين، بهدف تعزيز سبل التعاون تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات خدمات السكك الحديدية والعمليات التشغيلية لقطارات البضائع والركاب، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى تطوير خدمات السكك الحديدية في الدولة.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022، الذي استضافته شركة الاتحاد للقطارات وعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، على مدى يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي. ووقع مذكرات التفاهم شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وخوان ماتياس أرتشيلا، مدير أول للأعمال الدولية من شركة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية «رينفي»، وديان كروثر الرئيس التنفيذي لشركة «هاي سبيد وان» وجون سميث الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي رايل فاريت»، بحضور عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة.

تشغيل

وتعتبر شركة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية «رينفي» واحدة من أهم شركات القطارات حول العالم، حيث تقوم بتشغيل أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في أوروبا وثاني أكبر شبكة في العالم، حيث تشغّل نحو 5 آلاف قطار يومياً وأكثر من 500 مليون مسافر في العام، أما شركة «هاي سبيد وان» فهي الشركة البريطانية التي تقوم بتشغيل قطارات الركاب فائقة السرعة في المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة، أكد شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، حرص الشركة على تحقيق أهداف البرنامج الوطني للسكك الحديدية وتطوير مشروع قطار الاتحاد وفق الجدول الزمني المعتمد، ولتحقيق ذلك تعمل باستمرار على عقد الاتفاقيات والشراكات التي تعنى بالارتقاء بفعالية وكفاءة شبكة السكك الحديدية الوطنية. يذكر أن شركة الاتحاد للقطارات تستضيف الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية للمرة الأولى في أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز