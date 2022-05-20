«كهرباء دبي» ترسخ بيئتها المعرفية عبر منصات ومبادرات ذكية

المصدر: دبي - البيان

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توفر هيئة كهرباء ومياه دبي باقة من المنصات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى نشر وتوطين المعرفة ونقل الخبرات بين جميع موظفيها من مختلف القطاعات، كما تنظم العديد من الدورات التعليمية لرفع مستوى وعي موظفيها حول مفاهيم المعرفة وإدارتها وأنواع البيانات والمعلومات والمعارف وحقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها، إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة من خلال برنامج «جائزة شارك» على تكريم موظفيها وفرق العمل التي تسهم في نشر وإدارة المعرفة في الهيئة.

استراتيجية

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية لنشر ونقل وتوطين المعرفة بغرض بناء مجتمع واقتصاد قوامهما المعرفة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة لتسريع عملية التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وأضاف معاليه: «نعمل وفق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإمارة مدينة المستقبل وتعزيز مكانتها كقطب عالمي قائم على اقتصاد المعرفة ووضعت الهيئة سياسة متكاملة لإدارة المعرفة واستراتيجيتها ومنهجيتها لتحديد أولويات الاستثمار، وتشجيع القدرات المعرفية الإبداعية لرأس المال الفكري، تعزيزاً لحصر المعرفة وإدارتها وتبادلها داخل المؤسسة والوحدات التنظيمية وجميع المعنيين».

وأضاف: «كما تطلق الهيئة العديد من المبادرات وورش العمل للتبادل المعرفي والثقافي بين الموظفين، بهدف توحيد مفاهيم إدارة المعرفة وترسيخها كونها مفهوماً أساسياً ونمطاً نموذجياً لتحقيق التميز المؤسسي، وتقديم الخدمات للمتعاملين بأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية. ونهدف في الهيئة إلى أن نصبح مؤسسة ذاتية التعلم عبر ترسيخ بيئة معرفية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وقد حصلت الهيئة عام 2019 على شهادة الأيزو 30401:2018 في أنظمة إدارة المعرفة لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة».

6 مراكز

ولدى الهيئة 6 مراكز للمعرفة في عدد من فروعها تعتمد على أنظمة ذكية ومبتكرة لإدارة المعرفة، وتتيح للموظفين استعارة وإعادة الكتب والدوريات عبر أجهزة الخدمة الذاتية. كذلك توفر الهيئة «المكتبة الذكية» التي تتيح للموظفين الوصول إلى المحتوى الرقمي بكل سهولة، والحصول على المصادر المعرفية للقراءة في المجالات البحثية العلمية المختلفة ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة. ووصل عدد عمليات التحميل من خلال المكتبة منذ 2021 وحتى الربع الأول من 2022 إلى أكثر من 32,000 عملية، وعدد المسجلين في المكتبة إلى أكثر من 4000 موظف. وتقدم الهيئة أيضاً «فهرس هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني» وهو عبارة عن بوابة إلكترونية تتيح للموظفين البحث عن الكتب المتوافرة في مراكز المعرفة في الهيئة، إضافة إلى شجرة القراءة الرقمية في مبنى الهيئة الرئيسي والتي تتضمن ما يفوق 200 عنوان.

وتوفر الهيئة مجموعة من المنصات الداخلية التي يمكن من خلالها نقل وتوطين المعرفة ومنها منصة «معرفة» للتعاون منصة ذكية توفر لموظفي الهيئة إمكانية التواصل مع زملائهم، وتبادل المعارف والخبرات والتعاون في إنجاز المهام والمشاريع.

إشارات مستقبلية

كما توفر الهيئة منصة «الإشارات المستقبلية»، التي تمكن الموظفين من التعرف إلى الإشارات المستقبلية والتوجهات الحديثة إضافة إلى تحليلها ومناقشتها.

وتشجع الهيئة موظفيها على المشاركة في برامج ودورات ذاتية التعلم عبر منصة «لينكد إن» التعليمية.

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