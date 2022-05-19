وزير الطاقة الطاجيكي: تعاون بين الإمارات وطاجيكستان لإنقاذ الأنهار الجليدية

المصدر: وام

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أكد معالي دالر جمعة وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان أن بلاده تعكف على تطوير حلول لتوفير المياه والطاقة بشكل مستدام في إطار جهودها لإنقاذ أنهارها الجليدية وتتعاون مع دولة الإمارات في مبادرات ذات صلة.

وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إن جمهورية طاجيكستان تحتوي على 60 % من مصادر المياه في آسيا الوسطي وهي من أكثر الدول المتضررة من تداعيات التغير المناخي وفقدت آلاف الأنهار الجليدية في الأعوام السابقة.

ولفت الوزير الطاجيكي إلى أن بلاده أطلقت العديد من المبادرات العالمية في قطاع المياه، ويمكنها الاستفادة من خبرات الإمارات في هذا المجال، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد مؤتمراً دولياً في يونيو لمناقشة "خطة تنمية مصادر المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028".

ونوه إلى أن مساهمة طاجيكستان في الانبعاثات العالمية منخفضة للغاية، حيث يتم إنتاج 95% من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية منخفضة الكربون، والتزمت حكومة طاجيكستان أيضاً بتطوير أكثر من 700 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأشار معالي دالر جمعة - الذي زار الإمارات لحضور المؤتمر العالمي للمرافق الذي عقد في أبوظبي الأسبوع الماضي - إلى التعاون بين طاجيكستان ودولة الإمارات في قطاع النفط والغاز.

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