شرطة أبوظبي تحذر السائقين من خطورة استخدام «الإطارات الرديئة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة استخدام الإطارات الرديئة في مركباتهم ودعت إلى ضرورة فحص الإطارات، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في انفجار الإطار تفادياً لوقوع الحوادث المرورية الجسیمة خصوصاً خلال فترة الصیف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وحثت السائقين على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

أسباب

وأشارت إلى أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية خلال الصيف والتي تتضمن انتھاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الھواء في الإطارات والحمولة الزائدة وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة.

وأكدت تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درھم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير).

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