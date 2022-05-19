شرطة دبي و«نبض» توقعان مذكرة تعاون

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع «ويف لايف ميديا «نبض»، يتم بموجبها ترسيخ علاقة الشراكة والتعاون في مجال النشر الإلكتروني، والإعلان والتسويق على التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، ومن «نبض»، مازن سنجر رئيس الاستراتيجية التنفيذي لـ «ويف لاين ميديا» «نبض».

شراكات

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري، أن توقيع مذكرة التعاون، يأتي في إطار بناء شراكات قوية مع مختلف وسائل الإعلام، ضمن جهودها لتعزيز التكامل بين المؤسسة الشرطية الأمنية، ووسائل الإعلام، وأفراد المجتمع، بما يحقق الهدف المنشود في مد جسور التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة، والوصول للجمهور بقوة وكفاءة، وإمدادهم بالمعلومات من خلال مختلف قنوات التواصل الإعلامي، وإطلاعهم على مختلف القضايا والمستجدات الشرطية، في سبيل إنشاء مجتمع واعٍ بالمجال الأمني، نضمن مشاركته في صناعة القرار وتحقيق التنمية.

وأضاف: سيتيح التعاون لملايين المنضمين للمنصة الإعلامية، فرصة الاطلاع على أخبار شرطة دبي، والتي ستتوفر كمصدر في التطبيق الذكي لـ «نبض»، كما ستصلهم آخر المستجدات والحملات والرسائل التوعوية والتوجيهية والإخبارية والتنموية، والأعداد الشهرية لكل من «مجلة الأمن»، و«مجلة خالد» الموجهة للأطفال، و«مجلة Safety & Security»، الصادرين عن إدارة الإعلام الأمني في الشرطة.

ومن جانبه، قال مازن سنجر: «فخورين بهذه الشراكة، والتي تأتي ضمن استراتيجية «نبض» الهادفة إلى إرساء أسس التعاون مع المؤسسات الرسمية في الدولة، وتمكينها من إيصال المعلومات الموثوقة إلى القراء عبر منصتنا».

أهداف التعاون

وتهدف مذكرة التعاون إلى تقديم خدمات استباقية للجمهور، عبر ربط حسابات شرطة دبي على منصات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، مع حساب شرطة دبي على تطبيق «نبض»، ونشر أخبار شرطة دبي على مدار الساعة.

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