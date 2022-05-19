رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للصومال بقيمة 35 مليون درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى دولة الصومال لدعم جهود التنمية في هذا البلد الشقيق.

وتأتي توجيهات سموه بتقديم هذه المساعدات، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء ومساندتهم، وسعيها لتطوير علاقاتها الثنائية مع الصومال.

وتهدف مبادرة دولة الامارات إلى المساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي في مجالات تنموية متعددة، سعياً لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات الإنسانية التي تواجه الصومال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز