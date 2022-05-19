الطقس المتوقع على الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبر بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

والرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: خفيف - متوسط الموج يضطرب غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:17 والمد الثاني عند الساعة 03:40 الجزر الأول عند الساعة 10:20 الجزر الثاني عند 21:13.

وبحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 00:29 الجزر الاول عند الساعة 19:20 الثاني عند الساعة 07:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 26 90 30 دبي 40 27 90 25 الشارقة 40 27 90 20 عجمان 37 28 85 25 أم القيوين 39 23 90 30 رأس الخيمة 43 25 85 20 الفجيرة 35 27 85 30 العين 46 27 55 10 ليوا 43 25 60 10 الرويس 41 27 50 15 السلع 40 26 50 15 دلما 38 29 75 30 طنب الكبرى 37 28 85 35 طنب الصغرى 37 28 85 35 أبو موسى 37 28 85 35.

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