"دبي الإسلامي" يساعد المتعسرين في دفع الإيجارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل مركز فض المنازعات الإيجارية - الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي - على تبرعٍ بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لصالح لجنة "يد الخير" في المركز بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية والأسر المتعسرة في دفع الإيجارات والتي ترتب عليها أحكام قضائية صادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وتسلم القاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي والقاضي عبدالعزيز أنوهي رئيس لجنة "يد الخير" في المركز المبلغ من الجهة المتبرعة .. وثمنا مثل هذه المساهمات الإنسانية التي تعبر عن التكاتف والمسؤولية التي تبديها مؤسسات دبي تجاه المجتمع الأمر الذي يعزز من استدامة المبادرات التي يشرف عليها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي ومن بينها لجنة "يد الخير".

وتوجه القاضي عبدالقادر موسى بالشكر لبنك دبي الإسلامي نظير مساهمته في دعم عمل لجنة "يد الخير" وتقديم المساعدة الإنسانية للأسر المتعسرة في دفع الإيجارات والتي من شأنها أن تسهم في تفريج كربة أسر متعففة ومتضررة بسبب عدم قدرتها على سداد مستحقات الإيجار المترتبة عليها.

وقال: مبادرة دبي الإسلامي تؤكد التزامه بتعزيز ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع .. وسنحرص من جانبنا على تنمية العمل والتعاون المشترك مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لترسيخ ودعم جهود القيادة وتوجهاتها السباقة في تمكين هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.

من جهته أشاد القاضي عبدالعزيز أنوهي بمبادرة بنك دبي الإسلامي من خلال هذا التبرع .. وأكد أن عمل اللجنة متواصل بفضل جهود أصحاب الأيادي البيضاء ما مكنها من توفير المساعدة للعديد من الأسر المتعسرة في قضايا إيجارية مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم تنفيذاً لحكم إخلاء أو المعرضين للحبس للسبب نفسه وحالات إنسانية واجتماعية أخرى ..لافتاً إلى أنّ المركز يضع نظاماً لتحديد الحالات الإنسانية المستحقة للمساعدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز