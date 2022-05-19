وفد من وزارة الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني بالبحرين

المصدر: وام

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التقى وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مسلم محمد الراشدي، اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في البحرين وذلك بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة في البحرين.

ورحب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالوفد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التنسيق الدفاعي المشترك وتعزيز مختلف أوجه التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال توحيد مفاهيم العمل العسكري المشترك الموحد وذلك تمهيداً لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة.

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