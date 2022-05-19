قائد العمليات المشتركة يزور وزارة الدفاع في أستراليا

المصدر: وام

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التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع كلا من الفريق البحري دايفيد جونسون نائب قائد قوات الدفاع الأسترالية والفريق جريج بيلتون قائد العمليات المشتركة خلال زيارته لوزراة الدفاع في أستراليا.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

وبحث قائد العمليات المشتركة خلال اللقاء أيضا علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية و العسكرية بجانب تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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