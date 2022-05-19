حمدان بن زايد: توافد الرؤساء لتقديم العزاء يعكس مكانة الفقيد وثقة العالم برئيس الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن توافد رؤساء دول العالم لتقديم العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات، يحمل دلالات مهمة، تجسد متانة الروابط المشتركة، والتقدير الدولي الكبير لمكانة الفقيد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله،.. وثقة العالم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «توافد رؤساء دول العالم لتقديم العزاء إلى رئيس الدولة وشعب الإمارات، يحمل دلالات مهمة، تجسد متانة الروابط المشتركة، والتقدير الدولي الكبير لمكانة الفقيد الشيخ خليفة.. وثقة العالم بالقائد محمد بن زايد الذي يسهم في صنع مستقبل وطنه ويعزز فرص السلام في المنطقة».

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