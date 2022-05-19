ضاحي خلفان يبحث التعاون مع قنصل عام البحرين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه أمس، السفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب معاليه بقنصل عام مملكة البحرين، متمنياً له وللعاملين في القنصلية التوفيق والنجاح في أداء مهامهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في عدد من المجالات، في ظل علاقات الأخوة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز