1100 مستفيد من مجالس أحياء دبي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن أن مجالس الأحياء في دبي أسهمت بشكل لافت في استثمار أيام شهر رمضان لتعزيز التلاحم الاجتماعي بين أهالي المناطق، وشغل أوقاتهم بشكل مفيد من خلال مواضيع ثقافية ومجتمعية ودينية تنعكس على حياتهم اليومية.

وبينت الهيئة أن عدد الفعاليات والمحاضرات وصل إلى 24 استضافتها مجالس أم سقيم والخوانيج والمزهر والراشدية، وتجاوز عدد المشاركين فيها من أهالي المناطق 1157 من الرجال والسيدات والأطفال.

وتضمنت فعاليات المجالس محاضرات دينية أقيمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومحاضرات ثقافية حول عادات وتقاليد المجتمع المحلي في رمضان والعيد وسلسلة من المحاضرات حول قيم الشهر الفضيل إضافة إلى محاضرات صحية ورياضية.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن أحد أهم أهداف المجالس هو المشاركة المجتمعية في المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية، من خلال استقطاب أهالي المناطق لفعاليات مشتركة تقدم لهم المتعة والفائدة وتعزز من تواصلهم.

وبين بن حريز أن برنامج المحاضرات الرمضانية تم وضعه بشكل مدروس بحيث يتم إشراك جميع الفئات من النساء والرجال والشباب والأطفال على مختلف اهتماماتهم، لافتاً إلى أن زيادة أعداد زوار المجالس من أهالي المناطق هو أحد المؤشرات الإيجابية على ترابط أفراد المجتمع ومقياس مهم من مقاييس التلاحم الاجتماعي.

وقال بن حريز: «استضافت المجالس في أيام عيد الفطر المبارك عدداً من الأعراس لأهالي الأحياء، ويسعدنا أن يقبل الأهالي على إقامة مناسباتهم الخاصة في المجالس، والتي تم تصميمها بأرقى المعايير العصرية لتلبي تطلعاتهم وتوفر لهم أماكن مناسبة مجانية يمكنهم الاستفادة منها سواء كان ذلك للأعراس أو لعقد قران أو لمناسبة عائلية خاصة أو لا سمح الله عزاء».

ويمكن لمواطني إمارة دبي حجز مجالس الأحياء لإقامة فعالياتهم بسهولة عن طريق تطبيق دبي الآن أو عن طريق التواصل المباشر مع هيئة تنمية المجتمع، كما يمكن التعرف إلى الفعاليات والمحاضرات التي تستضيفها المجالس من خلال متابعة حساب مجالس أحياء دبي على منصة «إنستغرام».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز