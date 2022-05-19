الإمارات منتج مسؤول ولاعب مؤثر في قطاع النفط والغاز عالمياً

المصدر: أبوظبي – وام

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أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً كبيراً وخاصاً لقطاع النفط والغاز، حيث وجه سموه ودعا دائماً إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يلبي طموحات دولة الإمارات في النمو والتطور وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة، وذلك بزيادة قدراته الإنتاجية واستثمار موارد الطاقة لتحقيق قيمة مضافة مستدامة للإمارات وشعبها.

وأسهمت رؤى وتوجيهات ومتابعة سموه السديدة في تحديث وتطوير قطاع النفط والغاز، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة كمُنتِج مسؤول ولاعب مؤثر على المستوى العالمي في هذا القطاع الحيوي.

وطالما ركز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على أهمية المبادرات والخطوات التي تتخذها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لضمان مواكبة أعمالها للتحول في قطاع الطاقة، وزيادة القيمة المضافة والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وتماشياً مع هذا النهج شهد اجتماع مجلس إدارة أدنوك في ديسمبر 2021 إعلان زيادة كبيرة في الاحتياطيات لدولة الإمارات تشمل أربعة مليارات برميل نفط و16 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وبهذه الزيادة تصل الاحتياطيات الوطنية لدولة الإمارات من الموارد الهيدروكربونية إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ و289 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مما عزز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية والمركز السابع في قائمة الدول التي تملك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي، وأسهم في ترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة. كما اعتمد المجلس في ذلك الوقت خطة عمل أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 466 مليار درهم (127 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة 2026-2022.

ويعد التقدم الذي حققته وتحققه أدنوك مثالاً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، السديدة، حيث تمكنت الشركة من المساهمة في زيادة الاحتياطيات الوطنية نتيجة لعمليات التقييم المستمرة التي تقوم بها، بالإضافة إلى ذلك أسهم تنفيذ أدنوك لخطط التطوير الطموحة لتحقيق هدفها برفع سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وزيادة الاحتياطيات بشكل كبير.

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