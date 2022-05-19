«طرق دبي» تشارك في الورشة العالمية لمنظمة العمل الدولية (ILO)

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هيئة الطرق والمواصلات في فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، وذلك من خلال الورشة العالمية التي قدمتها منظمة العمل الدولية (ILO) بحضور 1400 من ممثلي هيئات ومنظمات الصحة والسلامة والبيئة من مختلف دول العالم، كما نظمت الهيئة ورشة توعوية (عن بعد) لموظفيها ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، لتسليط الضوء على أهمية تطبيق متطلبات السلامة من أجل توفير بيئة عمل سليمة وآمنة لجميع الموظفين والعاملين وتحقيق استدامة الصحة والسلامة المهنية.

وأوضحت ندى جاسم مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: تحرص طرق دبي على المشاركة المتميزة في المناسبات والفعاليات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وذلك انطلاقاً من التزام الهيئة بتطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، كما تعتبر مشاركات الهيئة مع الجهات الخارجية فرصة لتبادل الخبرات والتعرّف على أحدث الممارسات في التطوير المستمر والتطبيق الفعّال لأنظمة الجودة ذات العلاقة، والتي تعتبر من الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تنص على السلامة والاستدامة البيئية وتحسين سلامة النقل والمرور للحد من الحوادث والوفيات وتحقيق الاستدامة.

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