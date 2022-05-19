توقيع عقدي مساطحة لإنشاء مزرعتين بـ310 ملايين بأبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها وقعت عقدين بنظام المساطحة مع شركتين وطنيتين من القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل مزرعتين إحداهما في العين والثانية في أبوظبي بقيمة إجمالية نحو 310 ملايين درهم.

ووقعت الهيئة عقد المساطحة الأول مع شركة مزارع الإمارات المائية للخضار لإنشاء وتشغيل مزرعة لإنتاج الخضراوات والفواكه وإنتاج وتعليب الفطر في بيئة يمكن التحكم بها، حيث تقام المزرعة في منطقة أبوظبي على مساحة 325 ألف متر مربع بقيمة إجمالية تصل إلى 260 مليوناً.

وتدعم هذه المزرعة تطلعات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتطبيق أنظمة الزراعة الحديثة وتنويع الإنتاج الزراعي في البيئات المتحكم فيها، كما تدعم منظومة الأمن الغذائي على صعيد الإنتاج والتصنيع الزراعي.

جهود

في حين وقعت الهيئة عقد المساطحة الثاني مع شركة الإمارات العالمية للزراعة المتطورة لإنشاء وتشغيل مزرعة لإنتاج الخضراوات والفواكه بنظام البيوت الشبكية، بالإضافة إلى زراعة نباتات الأزولا والجوجوبا والاستزراع السمكي (الأكوابونيك)، وسيدعم إنتاج هذه المزرعة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، كما يعزز من جهود الهيئة لتطوير وتحديث قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي وتحقيق استدامته، حيث تقام المزرعة في منطقة العين على مساحة 750 ألف متر مربع بتكلفة قيمتها حوالي 50 مليون درهم.

ويأتي المشروعان في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتوسع بالمشاريع والاستثمارات الزراعية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات الوطنية التابعة للقطاع الخاص لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة في إمارة أبوظبي.

استراتيجية

وتنسجم هذه المشاريع مع استراتيجية الهيئة وخارطة الاستثمار الزراعي والغذائي التي تم إطلاقها أخيراً، وتدعم منظومة الأمن الغذائي والبحث العلمي والتطبيقي في مجال الزراعة النباتية والثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي، كما تركز على خلق قيمة مضافة لقطاع الزراعة وإنتاج الغذاء وتستهدف المشاريع القائمة على الابتكار والبحث العلمي لمواجهة تحديات التربة والمياه والتغيرات المناخية، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرامية لجعل أبوظبي مركزاً علمياً رائداً للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية.

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