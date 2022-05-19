شرطة أبوظبي و«البلديات» تعززان وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية

المصدر: ابوظبي - البيان

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نفذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، مبادرة توعية بلغات عدة حول اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية، بهدف تعزيز السلامة المرورية.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أهمية تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، بأهمية التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان.

وحث مستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» على استخدامها في المسارات المخصصة لممارستها مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة (الفسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً، وتزويد الدراجة بإضاءة بيضاء عاكسة أمامية وإضاءة حمراء خلفية مرتبطة بالفرامل والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية وإيقافها في الأماكن المخصصة لها (إن وجدت) وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة.

وشملت المبادرة توزيع هدايا عبارة عن أدوات السلامة لمستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر»، وذلك تحفيزاً لهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة والتي تعزز سلامتهم.

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