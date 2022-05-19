حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في عجمان 2023

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في عجمان العام المقبل 2023.

ونفذت الدائرة حملة على المنشآت التجارية العاملة في الإمارة ضمن مبادرة يوم بلا أكياس بلاستيكية، والتي تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في يوم 16 مايو سنوياً.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة لـ «البيان» إن المبادرة هذا العام حققت نسبة التزام 62 %، حيث جرى التفتيش على 300 منشأة وتم تخفيض الأكياس البلاستيكية لـ219 ألف كيس خلال يوم تنفيذ المبادرة، ما يعادل تقليل 39500 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكشف عن قيام الدائرة بإجراء دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، مشيراً إلى أنه سيتم طرح جميع الحلول للحد من الأكياس البلاستيكية، وستطلع الدائرة على تجارب مماثلة من الإمارات المجاورة والدول الأخرى، وستقوم الدائرة بحملة توعوية للمجتمع للتعريف بأخطار الأكياس البلاستيكية وحث أفراد المجتمع على استخدام الأكياس البديلة.

إجراءات

وأشار إلى أن عدداً من الدول اتخذت إجراءات مثل الحظر أو فرض القيود على الأكياس البلاستيكية والمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة نظراً لمخاطرها على الصحة والبيئة.

وذكر الحوسني أن تقريراً للأمم المتحدة نبه بأن البلاستيك يمثل 85 % من جميع القمامة البحرية، وحذر من أنه وبحلول عام 2040، سيتضاعف هذا الرقم إلى ثلاث مرات تقريباً، وهو ما يعادل 23 إلى37 مليون طن متري من النفايات في المحيط سنوياً، وهذا يعني حوالي 50 كيلوغراماً من البلاستيك لكل متر من الخط الساحل، مما يتسبب بخطر تسمم المحيطات، ويتسبب أيضاً بعواقب خطيرة على قطاعات السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.

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