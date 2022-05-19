إغلاق مطعم تاج المنار في الهير بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم تاج المنار في منطقة الهير بالعين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1175517) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار وجود مخالفات عالية الخطورة تؤثر على سلامة المواد الغذائية، وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيح فعالة لتصويب هذه المخالفات، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وإذابة المواد الغذائية بشكل غير صحيح مما يؤدي إلى فسادها، بالإضافة إلى وجود مواد غذائية على الأرض مباشرة، ورصد حشرات متطايرة في المطبخ، مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط.

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