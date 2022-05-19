رئيس الدولة يشكر قادة الدول ووفودها على تعازيهم في رحيل فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان، ووام

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توجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بجزيل الشكر وبالغ العرفان، إلى قادة الدول الشقيقة والصديقة، ووفودها، على تعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أتوجه بجزيل الشكر، وبالغ العرفان، إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي، قادة الدول الشقيقة والصديقة، ووفودها، وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا، وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم، في رحيل فقيد الوطن الكبير، أخي خليفة بن زايد، رحمه الله».

إلى ذلك، واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقي الاتصالات الهاتفية من قادة العديد من دول العالم قدموا خلالها تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

وقد تلقى سموه اتصالات هاتفية من فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، وغوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة وماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة، وسيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وكارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة.

وعبر قادة الدول الصديقة خلال اتصالاتهم الهاتفية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيهم ومواساتهم لسموه وشعب الإمارات.. مشيرين إلى دور الفقيد في نهضة دولة الإمارات ومساهماته الإنسانية الكبيرة في العالم والإرث الثري الذي تركه على جميع المستويات.

كما قدم قادة الدول الصديقة إلى سموه.. التهنئة بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبروا عن تمنياتهم له التوفيق في قيادة الدولة إلى مزيد من الرخاء والازدهار، متطلعين إلى تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة بين دولهم والإمارات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لقادة الدول الصديقة لمشاعرهم الصادقة تجاهه ودولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولدولهم وشعوبهم الصديقة دوام الاستقرار والنماء.

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