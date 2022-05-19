مغرّدون: صفاء القلوب ووحدة الكلمة سر الإمارات العظيم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكد مدونون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مشهد انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، هو مشهد تاريخي يعبر عن متانة الاتحاد، وسوف يخلد في ذاكرة الأجيال.

وأشار المغردون إلى أن محتوى الفيديو الذي تصدر وسائل التواصل، أظهر التكاتف والتلاحم والتوافق بين حكام دولة الإمارات، والذي برز جلياً خلال المبايعة.

وعبر المغردون من مواطنين ومقيمين عن اعتزازهم وفخرهم بهذا المشهد التاريخي الذي يجسد مدى التلاحم والمحبة والألفة بين حكام الدولة، وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أشادوا بدور سموه وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن.

كما عبر مغردون عن حبهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وشاركهم في الإعجاب والاعتزاز جموع المغردين من أشقائهم من الدول الخليجية والعربية الذين تداولوا المبايعة وعبارات المحبة، إلى جانب صور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال أحد المغردين: «ثالث اجتماع في تاريخ دولة الإمارات لانتخاب رئيس للدولة.. اجتمعت القلوب الصافية والنوايا الصادقة فكان القرار»، كما دون آخر: «أنتم نعمة عظيمة نحسد عليها، حفظكم الله لنا وأدامكم عزاً وذخراً وسنداً»، وكتب أحدهم: «نعم هذه الإمارات، هؤلاء هم حكامنا، نعم هذه عاداتنا المحبة والأخوة صفاتنا، نعم الرئيس ربي يطول بعمرك يا شيخنا محمد بن زايد»، وعلق آخر: «االله يحفظهم ويسدد خطاهم ويدوم المحبة ويطول عمارهم، شيوخنا تاج راسنا، والله يرحم الشيخ خليفة بن زايد وأبونا زايد ويسكنهم فسيح جناته».

عفوية مطلقة

ودون مغرد قائلاً: «الأمن والاستقرار والرخاء غاية كل الشعوب.. انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات - ليكون ثالث رئيس للإمارات منذ نشأتها بإجراءات سلسة - يعد نجاحاً للمنظومة الدستورية الإماراتية.. وفق الله حكام دول الخليج للمزيد من النجاح ولشعوبهم السلام والخير والنماء»، وكتب أحدهم: «بسلاسة ليست بغريبة علينا كإماراتيين تم انتخاب ومبايعة الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة من حكام الإمارات بكلمات صادقة ونابعة من القلب، هكذا يبقى اتحادنا أنجح تجربة وحدوية في العالم.. شاهد واستمتع وقل الحمد لله على نعمة الإمارات وحكامها».

وكتب آخر: «مشاعر مختلطة ما بين حزن وتعزية وما بين تهنئة ومباركة ومسؤولية، كل ذلك من أجل توفير أمن وسعادة شعب، كل هذا من أجلنا، اللهم احفظ رئيس الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه حكام الإمارات ووفقهم وسدد وبارك خطاهم»، ودون آخر: «حكمتم فعدلتم فأمنتم، اللهم إنا نشهدك بأنهم قدموا الغالي والنفيس لنا فارضَ عنهم وسدد خطاهم واحفظهم بعينك التي لا تغفل ولا تنام».

كما دون مغرد قائلاً: «شيوخ الإمارات ورثوا الحكمة من المؤسسين، والشعب الإماراتي يعيش برغد وسلام، وانتقال السلطة كان بطريقة سلسة أبهرت العالم، حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً، وزادها الله رفعة وتقدماً ونجاحاً، بلد الكرم والجود والعطاء».

أيضاً كتب آخر قائلاً: «ما أجمل هذا التعاضد، ما أجمل هذا الحب والاحترام والثقة، ما أجمل هذا الأمل في المستقبل، ما أجمل إحساس الطمأنينة للشعب، نسأل الله لكم التوفيق ونسأل الله لكم السداد، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، وسدد الله خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وحفظ الله الإمارات وشعبها وحكامها»، وكتب أحدهم: «كنا ندرك أن الحمل ثقيل والمصاب جلل، لكن بعد ما شفنا فيديو المبايعة، أيقنت أن كل صعب يهون بالمحبة والتفاهم ونظافة القلب وتوحد الآراء، الحمد لله على نعمة الإمارات».

كما علق آخر كاتباً بعبارة مقتبسة من حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله: «(أنا أخوكم محمد ببقى مثل ما تعرفونه) هذا هو قائدنا، فبجهوده وإخوانه الحكام قدمت الإمارات نموذجاً للتميز، ورغم ذلك نجده متواضعاً في حديثه عن نفسه، فما نشاهده ليس اجتماع تسلم السلطة، بل اجتماع الأخوة على قلب رجل واحد».

البيت متوحد

وكتب أحد المغردين: «منظر مهيب، والله اقشعر بدني لسهولة المبايعة ونقل السلطة.. البيت متوحد من السلع للفجيرة، شيوخنا كلمتهم واحدة ووقفتهم واحدة ربي يحفظهم»، وكتب آخر: «أعتقد أن هذا فيديو العام في الإمارات، بيعة الحكام وتسليمهم القيادة والرئاسة للشيخ محمد بن زايد بهذه الطريقة العلنية والودية أمر مفرح ومطمئن لكل إماراتي»، وعلق آخر: «المشاهد اللي تثلج الصدر لن نشاهدها إلا في دول الخليج العربي، هذي الإمارات وهذا المجلس الأعلى لحكام الإمارات، يبايعون الشيخ محمد بن زايد على الرئاسة، لك الحمد يا رب على نعمة الاستقرار».

فخر وعز

كتب أحد المغردين: «القلوب اجتمعت على المحبة والدعاء بالرحمة لرحيل حاكم وتهنئة ومبايعة حاكم بكل هدوء وأمن واستقرار.. نعم يا سادة هنا تكمن قوة وعظمة الإمارات»، كما دون آخر: «حق على كل إماراتي أن يغرد بهذا الفيديو للعالم فخر وعز، ربي لك الحمد على نعمة الأمن والأمان والحكام المقسطين». ودون مغرد قائلاً: «درسنا الكثير من النظريات عن الأنظمة السياسية فلم أجد مثالاً لما ينعم به وطننا من أريحية القيادة في روابطها بالشعب وسلاسة انتقال السلطة والعدالة الاجتماعية والأمن والأمان، حفظ الله دولتنا الحبيبة».

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