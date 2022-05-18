سعيد الشرقي: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ستمضي قدماً نحو الأفضل بالمجالات كافة

المصدر: وام

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستمضي قدما برؤيته الثاقبة وحنكته المعهودة لتكون دوما الأفضل عالميا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الشيخ سعيد الشرقي في تصريح له إن سموه قائد ملهم يتخذ من مدرسة الشيخ زايد - طيب الله ثراه البوصلة والمرجعية للحاضر والمستقبل، ومن رؤى وبعد نظر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" نبراسا يضيء الطريق لبدء صفحة جديدة من تاريخ الإمارات لتعزيز ريادتها الاقتصادية والتنموية.

بدوره قال سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستكون محط أنظار العالم كله واحترامه لدور سموه الفاعل ومبادراته الرائدة في التعامل مع القضايا الاقتصادية والإنسانية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأضاف أن سموه بخبراته المتراكمة سيحقق للإمارات المزيد من الإنجازات التنموية وفق رؤى التوجه نحو الخمسين عاما القادمة التي تشكل ركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور في مختلف المجالات.

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