طقس الإمارات غداً .. حار و مغبر

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا ومغبرا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 02:56 و الجزر الأول عند الساعة 09:32 الجزر الثاني عند 20:32.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 18:25 و الجزر الثاني عند الساعة 06:27.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 24 75 30

دبي 38 25 75 35

الشارقة 40 25 80 25

عجمان 39 25 80 30

أم القيوين 41 25 80 25

رأس الخيمة 41 25 85 30

الفجيرة 37 28 90 20

العين 43 23 70 20

ليوا 42 22 75 20

الرويس 34 28 70 35

السلع 34 26 75 30

دلما 35 28 75 45

طنب الكبرى 36 27 80 35

طنب الصغرى 36 27 80 35

أبو موسى 36 27 85 30

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