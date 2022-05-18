دوق لوكسمبورغ الأكبر: محمد بن زايد قائد محنك صاحب رؤية ثاقبة على الصعيد الدولي

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الملكي الدوق هنري دوق لوكسمبورغ الأكبر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قائد محنك صاحب رؤية ثاقبة على الصعيد الدولي.

وقال سموه - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال زيارته للدولة لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" - إن الفقيد رحمه الله سيذكر بمآثره العظيمة بعدما واصل مسيرة والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ووضع دولة الإمارات في مكانتها اللائقة بها .. كما تعززت في عهده "رحمه الله" العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تأسست عام 1980 منذ افتتاح سفارة لوكسمبورغ في أبوظبي عام 2011.

و أكد على المكانة البارزة لدولة الإمارات وجهة سياحية وثقافية في المنطقة تمتلك عناصر جاذبة كمتحف اللوفر والتي تستقطب سياحا من دول العالم ومن بينها لوكسمبورغ.

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